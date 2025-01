Noorkuu liige bändi ootamatu lahkumineku põhjustest: sellised koostööd saavad lihtsalt teinekord läbi

Noorkuu ansamblist lahkunud Jakko Maltis ei soovinud kommentaare anda. Ent bändi algkoosseisu kuulunud Martti Meumers otsustas Noorkuu lahkumineku põhjustest siiski pikemalt lahata. „Sellised koostööd saavad lihtsalt teinekord läbi – inimesed liiguvad oma eludega edasi ja nii ka meie. See ei olnud päevapealt tehtud otsus, vaid oli juba mõnda aega õhus. Ütleme siis niimoodi, et Jakkol on omad ambitsioonid, omad tegemised ja motivatsioonid. Ta tegi ka popkoori umbes poolteist aastat tagasi, mis tal väga kenasti läheb ja millega ta aktiivselt toimetab. Me saime aru, et võib-olla Noorkuu ei ole tema prioriteetide seas esikohal.“