Rita Rätsepp vanaemaks olemisest: põnev on näha, kuidas meie vahel side kasvab

Näitlejanna sõnul saab tema pojatütar peagi pooleteiseaastaseks. „See tema kasvamine ja muutumine, kiire areng... Eks seegi loob ju huvitavaid seoseid oma laste ja iseendagi lapsepõlvega. Kui enda lapsi jälgisid igapäeva tormamise kõrvalt, siis nüüd lapselast hoides saan olla temaga sada protsenti. Ei pea samal ajal kodu koristama, süüa tegema, pesu pesema. Põnev on näha, kuidas meie vahel side kasvab, kuidas ta võtab mind vastu, kuidas midagi mäletab,“ rääkis Rätsepp.

Rätsepp muljetas möödunud aasta juulikuus Kroonikale, et juba paar tundi peale tema esimese lapselapse sündi tegid noored vanemad Karl Hans ja ta kaasa Kadri Marie vanaemale ja värskele tädile Lise Bethile videokõne. „Sündis tubli ja ilus lõvipreili. Lahistasin nutta. Võimas tunne!“ meenutas Rita ja kiitis, et vanemad tublid ja teadlikud ning ta on nende üle väga uhke.