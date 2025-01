„Meie suhtes on nüüd kõrgemad ootused.“ Eelmisel korral Eesti Laulul teiseks jäänud Minimal Wind tahab sel korral end ületada

Eesti Laul ei ole Minimal Windile võõras. 2022. aastal jõudsid nad konkursil oma looga „What to Make of This“ uue tulijana kõrgele teisele kohale. Bändi liikmed tunnistavad, et pelgavad veidi oma eelmise võistluskorraga võrdlusmomendi tekkimist, kuid kinnitavad, et annavad endast Eesti Laulu finaalis maksimumi.