FOTOD | Palju õnne! „Naabrist parema“ osalejapaar saab esiklapse

„Oma pere loomine. Need sõnad on nii suured, ilusad ja tähtsad,“ kirjeldab paar oma ühisel Instagrami kontol. „Oleme elevil, et üks väike tegelane meiega liitumas on ja loodame, et sama tunneb ka Alfonso, kellele olukorda seletada püüame,“ viitab paar kelmikalt oma kassile.

Saates tõdes paar, et kõige parem meel on neil selle üle, et nad on enda unistuse suutnud ellu viia. „Oleme loonud pesa, mis on hubane, avar ja valgusküllane - just see, millest mõned kuud tagasi oskasime vaid und näha. Teeb rõõmu, et meie minimalistlikust kodust leiab ka palju taaskasutust ja naturaalsust! Oleme uhked, et oleme sel teekonnal omandanud nii palju uusi oskuseid, üksteisega alati kokku hoidnud ja päris oma kätega loonud armsa pesa, kuhu kolimist ei jõua ära oodata,“ kirjeldasid nad.