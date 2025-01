Moelooja Gerli A. Chantelle pidi oma Porschede eest üle 1000 euro automaksu tasuma. „Nii tulebki kokkuvõttes odavam Boltiga sõita“

Moeloojal Gerli A. Chantellel on garaažis mitu luksusautot. „Ühe auto eest oli makse 790, teise eest 400 eurot. Mõlemad on Porsched. Pean nentima, et automaksud on ikka väga ebamõistlikud, sest lisaks on ju autopidamisel veel rida muid kulusid. Nii tulebki kokkuvõttes odavam Boltiga sõita,“ ütleb Chantelle.