Lained nagu kortermajad! Üle Atlandi ookeani sõudvad Uhhuduuri liikmed Mart Kuusk ja Hannes Hanso hakkavad pärale jõudma

Kuigi meeskond on terve, siis tõdes maailmarändur, et 45 päeva merel tõi kaasa ootamatu probleemi. „Juuksed läksid nii pusasid täis, et oleks Jamaicale võinud viisata siseneda. Ei käinud sõrmed läbi, kammist rääkimata. Hakkasin pelgama maale jõudmist. Lõpuks pöördusin juuksespetsi poole. Samuti üks pikajuukseline habemik. See hea hing sortsas mulle pähe Mayeri vedelseepi, peotäie oliiviõli, natuke sikutamist ja katkumist – ja palun väga – olin peale 45 päevalist metsistumist jälle kammitud ja parketikõlbulik,“ kirjeldab Mart.