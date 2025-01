Genka märgilisest numbrist: paljud minuvanused juba löövad käega

"„Rõõmu toob see, et olles esimesed 50 aastat elanud suhteliselt tormiliselt, kaootiliselt ja hedonistlikult, olen ikkagi suutnud kuidagi enam-vähem mõistuse juurde jääda, säilitada perekondliku seisu ja kolleegide lugupidamise,“ lausus ta.

„Eelkõige teeb aga heameelt see, et säilinud on huvi ja tegutsemistahe. Paljud minuvanused juba löövad käega ja alustavad virisemist.“