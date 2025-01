ETV aastavahetussõu kütab endiselt kirgi. Erik Roose tunnistab, et oli sunnitud seda vaatama

„Mina vaatasin seda 31. detsembril. Ma ei oleks seda tõenäoliselt isegi vaadanud – mul küll vana-aastaõhtul telekas alati käib, kui ma külas ei ole, ja seekord olin pereringis –, aga kuna kümme päeva varem oli kõlanud hoiatus või ähvardus, siis ma...“ alustas ta. Nimelt oli Varro Vooglaid varem teinud pöördumise, et saate sisu pole kohane.

„Tundsin, et pean vaatama. Seda kabareeosa jälgisin tähelepanelikumalt, kuigi ma tunnistan, et mitte täielikult,“ lausus ta.

Tähelepanu alla sattus hiljem eelkõige tantsunumber „Marta kaheksas“, mis oli eetris saate lõpuosas enne kella 22. „Mingit erilist muljet see mulle ei jätnud. Ega ma ei teadnud, mis seal tuleb. Ma ei tohiks seda öelda, aga tegelikult... kui ma ei oleks teadnud, et pean vaatama, siis ei oleks vaadanud. Mingit suurt emotsiooni see ei tekitanud,“ ütles Roose.