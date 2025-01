Kas „Tujurikkuja“ tuleb tagasi? Märt Avandi: ajalugu on näidanud, et sellised kooslused võivad uuesti kokku tulla

Iganädalase kultuurikompassi „OP“ neljapäevase saate esimeseks külaliseks oli Märt Avandi. Kui saatejuht Owe Petersell tema vastu tugitooli istus, kiitis Märt esmalt ta ilusaid rohekaid saapaid. Owe võttis komplimendi vastu ja kiitis omapoolt Märdi pruunikaid saapaid. Siis panid nad saapaninad kokku ja võrdlesid oma kihvte jalavarje.

Seejärel asus Owe küsimuste juurde ja küsis Märdilt, kas „Tujurikkuja“ comeback (tagasitulek - toim) on kunagi võimalik. „Praegusel hetkel ütlen ma siiski kindla „ei“. Aga ajalugu on näidanud, et sellised kooslused võivad aegade möödudes siiski kokku uuesti tulla. Seda välistada ei saa. Kui me oleme 60sed ja ikka veel edevad, siis võib-olla me tahame,“ mõtiskles Märt enda ja Ott Sepa naljasketšide üle.

Veel selgitas Märt, et „Tujurikkuja“ seisis püsti entusiasmi najal. „Ega me sealt palka ei saanud suurt keegi ja see tahtmine teha oli niivõrd tohutu suur, et me läksime läbi halli kivi,“ rääkis näitleja veel. Seepeale mõtiskles Owe, et praegu võiks „Tujurikkujaga“ saada marurikkaks. „Nüüd on ootus nii suur, et tehke ometi,“ lausus ta.

„Nüüd on tahtmisest jälle vajaka natuke,“ argumenteeris Märt talle vastu ja lisas, et kõigil on oma elu praegu ja kasvatatakse lapsi. „Aga jällegi, võib-olla ka see aeg saab ümber, kus lapsed on suured. Siis me vahime vasakule ja paremale, nokime nina ja mõtleme, et võiks jälle kokku tulla, sest aega on üle. Mine tea. See ei ole võimatu, aga praegu ma ütlen „ei“,“ rääkis näitleja veel.

Seepeale uuris Owe, kas Märdi hinnangul on teravat kriitilist huumorit praegu liiga vähe. Ta leidis, et seda ei ole liiga vähe, kuid midagi on puudu. „Sellist ühte mingisugust lipulaeva, mida oodatakse ja hirmsasti armastatakse või siis vihatakse, seda ei ole. See on puudu,“ rääkis Märt.

Meelelahutuslik „Tujurikkuja“ saade oli aastate eest ETV ekraanil ja selle peaosalised olid Märt Avandi ja Ott Sepp. Saates tehti nalja Eesti ühiskonnas toimuva üle. Esimest korda jõudis „Tujurikkuja“ ekraanile 2008. aasta vana-aastaõhtul.

