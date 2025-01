KLÕPS | Harukordne vaatepilt! Printsess Catherine ilmus Londoni tänavatele šoppama

Printsess Catherine (43) jäi linnakodanikele silma teisipäeval, kui ta käis Londoni Notting Hilli naabruskonnas ostlemas. Tal oli seljas tume mantel, ruuduline sall ja hallikad püksid. Kate käis uudistamas prillide valikut Finlay & Co poes. Tegemist on luksusbrändiga, mis toodab oma prilliraame sealses piirkonnas, vahendab New York Post.

Printsess Catherine’i vähidiagnoos tuli avalikuks 2024. aasta märtsis. Kiirelt anti teada, et printsessi ravi on varajases staadiumis, kuid ei soostutud täpsustama, mis tüüpi vähk tal diagnoositi. Raske haiguse ja ravi tõttu on ta enamus aastast veetnud suletud uste taga ja avalikkusest eemal, et oma tervisliku seisundi taastamisega tegeleda. Septembris avaldas printsess, et tema vähiravi on läbi saanud. Avalikel sündmustel on teda mõnel üksikul korral nähtud.