„Mul on hea kaaslane...“ Kadri Simson kergitab saladuseloori oma suhtestaatuselt

Avaliku elu tegelasena tunnistab Kadri avameelses usutluses, et suhete teemal on ta oma õppetunnid õppinud ja eraelust rääkima ei kipu. „Eraelu ongi eraelu, seda hoitakse endale. Kui lähed seda ilmale kuulutama, tuleb alati mingi jama. Saan aru, et mul on kuvand, et olen tööle pühendunud ja jube üksik, aga tegelikult on mu elus praegu väga hea periood. Mul on hea olla, mul on hea kaaslane, aga mitte mingil juhul ei taha ma temast rääkida...“ sõnab Simson intervjuus.