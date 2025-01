FOTOD | Kohtinguõhtu? Robin Valting naudib lauljatarist pruudiga Mart Võrklaeva röstimist

Tänu Andrei Zevakini reaktsioonivideotele tuntuks saanud Robini ja SkyPlusis argiõhtuti saadet juhtiva Eleryni suhtest on sahistatud juba üle aasta aja, kuid kumbki osapool pole siiani suhet avalikult kinnitanud. Möödunud sügisel Robini ja Andrei reisisaate esitlust väisanud Eleryn sõnas, et ta teab küll kuhu ajakirjaniku küsimused viitavad, kuid ei soovinud endiselt midagi kindlat sõnada.

„See on päris lõbus, nendele küsimustele vastata, sest tegelikult aasta aega on juba sellised jutud käinud,“ märkis eelmisel aastal Kroonika seksikaimate naiste TOP3 jõudnud lauljatar. „Mina lihtsalt ütlen, et meil on hästi tore sõprusseltskond ja sama moodi, nagu ma käisin eelmisel aastal toetamas Andreid ja Robinit, tulin ma ka sel aastal.“

Ka Robini kamraad Andrei on üritanud noorte suhet avalikkuse ette tuua. Oktoobris väisasid juutuuberid SkyPlusi, kus nad andsid intervjuu ei kellelegi muule kui just Elerynile. Raadioeetris mängiti omavahel ka mängu, mis jõudis selleni, et saatekülalised pidid avalikustama inimese, kellega nad tahaks kohtingule minna. Joviaalses tujus Andrei teatas küsimuse peale, et tema teab juba, kelle Robin valiks. Kuna Robin kohe Eleryni nime ei öelnud, teatas teine saatejuht Andi Raig, et Robin peaks hoolega mõtlema, kelle ta välja pakub. Meestele pakkus kogu olukord palju nalja, kuid Robin ei öelnud ikka Eleryni nime välja.