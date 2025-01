„Mine koju ära - piinlik on!“ Raivo Hein vilistati Mart Võrklaeva röstimiselt välja, sekkuma pidi õhtujuht

Oma etteaste alustuseks tegi Hein nalja selle üle, et tal on palju rohkem raha kui publikus olevatel inimestel. „Ma võiksin kõigi teie automaksud kinni maksta,“ teatas miljonär rahvale. Sama nali läks edasi sellega, et Hein soovitas ka laval olevatel röstijatel maksta automaksu kasvõi kolmekordselt, sest siis nad saavadki rikkaks. Saalis oli tema jutu peale haudvaikus.