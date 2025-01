Eesti Muusikaauhinnad 2025 gala üllatab | Eriline võimalus kohtuda oma lemmikartistidega

Esmakordselt on Unibet Arena teisel tasandil spetsiaalne Doritose FAN ZONE ala, kus saab enne show algust oma iidolitega kohtuda, rääkida ja pilte teha. Fänniala avatakse juba 18.00 ja külalisi tulevad rõõmustama Genka, Getter Jaani, villemdrillem, triibupasta, säm, Karl Killing, An-Marlen, ANT ja Merilin Mälk. Fänniala sujuvat toimimist juhib Artjom Savitski. FAN ZONEi kohtade arv on piiratud, seega tasub kohe sõbrad kaasa kutsuda ja oma pilet haarata, et olla vahetult kõige toimuva juures.