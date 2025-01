14 aastat Pipina! Eesti Laulu finalisti An-Marleni kohta selgus üllatav seik

Neiu ema on ooperilaulja Angelika Mikk. Estonias veetis An-Marlen oma lapsepõlves rohkelt aega ja käib seal ka nüüd sageli, kuna mängib Pipit. Seda on ta teinud juba 14 aastat.

Lauljatari sõnutsi on temas endas Pipit enam kui ta seda välja näitab. „Pere ja sõpradega olen ma suhteliselt rõõmsameelne ja usun põhitõdedesse, millesse ka Pipi usub. Olen nii pikalt selle rolliga kasvanud ja oleks keeruline öelda, et ma ei ole juba pooleldi Pipi,“ arutles ta.

An-Marlen meenutas sedagi, et lapsepõlves Reaalkoolis käes otsustas ta, et gümnaasiumisse läheb ta Vanalinna hariduskolleegiumi. Seal oli nimelt teatriklass ja An-Marlen tahtis jätkuna hiljem õppida lavakas. „Aga ma ei saanud VHK-sse sisse ja pikalt kaalusin, mida oma elus üldse edasi tegema peaks,“ märkis An-Marlen. Kokkuvõttes viis haridustee ta Georg Otsa kooli ja ta sidus end tihedalt muusikaga.

Nüüd osaleb ta Eesti Laulul looga „Külm“. Saates märkis An-Marlen, et see on pühendus ta emale. „Olen emaga terve elu hästi lähedane olnud ja see „Külm“ räägibki sellest ajast elus, kui sa üks hetk kasvad suuremaks,“ selgitas ta ja lisas, et tal on kaks väikest venda. Ta ise ei ela juba mitu aastat vanematekodus. „Tihtipeale sa kasvad oma vanematest lahku. Mitte halvaga, aga lihtsalt elu õpetab sind iseseisvaks saama,“ nentis laulja. Ta vanematele lugu „Külm“ meeldivat.