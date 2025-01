KLÕPSUD | Vanus on vaid number. Pamela Anderson näeb fotosessioonil üliseksikas välja

Nõnda tehti temaga fotosessioon. Ta postitas mõned pildid ka oma Instagrami kontole. „Kõige kuumem naine, kes kunagi elanud,“ märgib üks fänn postituse all. „Ta on tõeline ikoon ja legend,“ kiidab teine. Fotod on ületanud meediakünnise üle maailma. „Pamela näitab oma lõputuid jalgu,“ kiidab The Sun ta säärejooksu.

Aasta tagasi käis uudistest läbi, et Pamela kavatseb elada meigivaba elu. Nagu näha, on vähemasti fotosessiooni tarbeks ikkagi meikaritoolilt läbi käinud.

Aastakümneid tagasi pälvis Pamela palju tähelepanu seriaaliga „Rannavalve“. Teda peeti siis ja hiljemgi pigem mitte väga andekaks näitlejaks. St ta oli rohkem kuulus oma kauni välimuse, mitte näiteoskuste poolest.

Praegu aga on see muutunud. Nimelt kehastab ta peaosalist filmis „The Last Showgirl“, mis saanud palju positiivset tagasisidet. Oscari nominentide sekka teda ei valitud, küll aga kandideeris ta parima naispeaosatäitja Kuldgloobusele.

Ta mängib vananevat sõutüdrukut, keda ähvardab tööst ilmajäämine. Pamela on intervjuudes märkinud, et ta tahtis end tõsise näitlejana tõestada. Tal polnud mitte midagi kaotada, mistap andis ta endast parima, et osatäitmine õnnestuks.

Mis aga puudutab välimust, siis näitlejatari sõnul ei karda ta enam vananemist ega enda ea kohast väljanägemist.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada