Heelia Sillamaa meenutab: sain kätte esimese armukolmnurga kogemuse

Tänasel päeval on Heelia kihlatud Peep Maasikuga. Nende peres kasvab kaks poega - Paul ning Pärt. Heelia on Peres ja Kodus meenutanud tutvumist Peebuga. „Naised ikka räägivad, et tahaks meest, kes on oma tunnetega hästi kontaktis ja ütleb, mida mõtleb. Siis sain Peebuga kokku ja mõistsin, et tema ongi see mees, kes räägib oma tunnetest. Tegelikult ehmatasin aga ära. Mäletan, et mõtlesin: mis sul viga on? Miks sa avad nii detailselt kõike?“ naeris Heelia ja tõdes, et ta näeb, milleks see hea on – see tõesti paneb asjad sujuma.