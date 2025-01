VÕRDLE | Nagu kaks tilka vett! Matthew McConaughey ja ta abikaasa tütar on kui ema suust kukkunud

Möödunud neljapäeval jäi noor tütarlaps Vida koos oma isa Matthew’ga kaamerate vaatevälja Texase osariigis Austinis, kui koos jälgiti Texase Ülikooli ja Tennessee Ülikooli naiskondade kohtumist. Matthew ja Vida tulid toetust avaldama Texase tiimile: Vidal oli seljas nende sümboliga T-särk, vahendab People.

Piltidelt on näha, et Vida on silmnähtavalt pärinud oma emalt Camila Alveselt kauni välimuse ja paksud läikivad juuksed, mis on peaaegu sama pikad kui Camilal.

McConaugheyl ja Alvesel on lisaks Vidale kaks poega: 16-aastane Levi ja 12-aastane Livingston.

McConaughey ja Alves abiellusid 2012. aastal kuus aastat pärast kohtumist.

Soetasid Eesti firma toodangut

Camila avaldas 2023. aastal oma sotsiaalmeedias, et nende tagahoovis on juba mõnda aega olnud Iglucrafti saun. Selgus, et Eesti toodangut tutvustas ja pani staarpaari mõtlema iglusauna ostmisele üks maailma kuulsamaid filmirežissööre Guy Richie.

Camila jagas toona Instagramis, et on hakanud talisuplust harrastama ja just eestlaste poolt loodud saunas end pärast üles soojendama. „Kümme minutit 41-kraadises (5 kraadi Celsiuse järgi - toim) külmas vees! Mu keha tahtis täna külmas vees kauem olla ja ma tegin seda!“ kirjutas naine ja lisas, et keha tuleb samm sammu haaval treenida. Varem olevat ta suutnud külmas vees olla ainult kolm kuni viis minutit.

McCounaugheyd ja Richied pole ainsad kuulsad perekonnad, kelle tagaaiast Iglucrafti sauna võib leida. Samasugused pisikesed iglud on näiteks ka David ja Victoria Beckhami ning Gordon Ramsey kodudes.

