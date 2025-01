Anastassia Kovalenko-Kõlvart abielust Mihhail Kõlvartiga: suhtleme päeva jooksul nii tihti, et meil ei ole vaja õhtul veel eraldi poliitikast rääkida

„Meil on päeva jooksul nii palju ühiseid koosolekuid ja kohtumisi, me suhtleme päeva jooksul nii tihti, et meil ei ole vaja õhtul veel eraldi poliitikast rääkida. Parteikaaslase ja abikaasa rollid on ikkagi õnnestunud siiamaani… kas just päris lahus hoida, aga üks pole seganud teist,“ rääkis Anastassia.

Ta jätkas: „Muidugi oli [vahepeal] pingeline aeg, aga praegu on Keskerakonnas täiesti teistsugused ajad ja Keskerakond on tegelikult väga-väga tugev. Meie tõesti väike fraktsioon on väga ühtne ja väga töökas. Kõik need eelnõud, mis me sisse anname, see, kui palju me sõna võtame, kui aktiivsed me oleme – seda on näha ka reitingus.“