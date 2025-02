„Tekkis tohutu armumine ja siis ei olnud sõprusest enam juttugi.“ Jürgen Pärnsalu on juba 22 aastat elanud koos režissööriga

Hiiumaalt pärit Jürgen Pärnsalu (41) on TV3 „Kolmeka“ saatejuht, raadio Star FM hommikune ärataja, DJ ja teeb Kyka nime all muusikat. Tema elukaaslane, Saaremaa piiga Karin Martinson (41) on pikka aega teinud režissöörina telesaateid ja režissööri abina mängufilme, teleseriaale ja reklaame. Muu hulgas võib Karini nime leida näiteks mastaapse Skandinaavia draamasarja „Estonia“ tiitritest, kus ta ühe režissööri esimese assistendina töötas.