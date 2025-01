„Kui sul on rohkem raha kui tavainimesel, võid osta kohe mitu kotti korraga!“ Pakendikeskus pani Raivo Heina röstiskandaali üle nalja tegemisega taas täppi

„Kui tunned endas kirge röstimise vastu, siis osta kotid ja anna kuuma! Antud kotid on head just seetõttu, et kui kipub õhku täis minema, siis saab edukalt ventilatsioonikorgiga õhku välja lasta. Ja siis polegi muud, kui võta kotist kohv, vala vesi peale (niisama ära loobi) ja naudi iseenda saavutust! P.S. Kui sul on rohkem raha kui tavainimesel, võid osta kohe mitu kotti korraga!“ naljatleb Pakendikeskus oma viimases reklaampostituses tehes nalja Raivo Heina üle, keda Mart Võrklaeva röstides laupäeva õhtul Alexela kontserdimaja lavalt välja vilistati.