FOTOD | Kas tunneksid ära? Arnold Schwarzenegger ilmus mäesuusatamise MK-etappi vaatama uutmoodi välimusega

Arnold Schwarzenegger nägi möödunud nädalavahetusel välja peaaegu et tundmatu, kui ta külastas Austrias Kitzbuhelis mäesuusatamise maailmakarikaetappi. Näitleja ja endine California kuberner Schwarzenegger (77) üllatas fänne, kui ilmus rahva sekka tihke halli habemega.

Schwarzenegger jagas eelmisel aastal, et tema sees on nüüd „masin“ nagu Terminaatori tegelaskujul. „Olen nüüd rohkem „Terminaatori“ tegelaskuju moodi,“ rääkis ta 2024. aasta märtsis. „Eelmisel esmaspäeval tehti mulle operatsioon, et saaksin natuke rohkem masinlikuks: sain südamestimulaatori,“ nentis Schwarzenegger oma taskuhäälingusaates.