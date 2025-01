FOTOD | Julge samm! Kuningas Charles teeb ajalugu sügavalt isikliku visiidiga Auschwitzi

Kuningas Charles III on tänasest esimene Briti monarh, kes endist natside koonduslaagrit Auschwitzis külastanud on. Kuningas lendas holokausti mälestuspäeval Poolasse, et mälestada verstaposti koos teiste välisriikide monarhide, presidentide, peaministrite ja holokausti ellujäänutega, kes jumalateenistusele Auschwitz-Birkenau muuseumisse kutsutud on.