Nick Cave esineb koos Radioheadi liikmega suvel Baltikumis

Nick Cave’i enim tuntud kui bändi Nick Cave & The Bad Seeds laulja ja laulukirjutajana. Tema loominguline karjäär on kestnud üle nelja kümnendi. Lisaks bändi- ja soolokarjäärile on Cave töötanud ka filmimuusika looja, autori, stsenaristi ja blogi „The Red Hand Files“ kirjutajana, ning viimasel ajal ka keraamikakunstnikuna.

Väljaspool muusikat on Colin Greenwood kirglik fotograaf ning üks tema sellealastest silmapaistvamatest saavutustest on raamat „How to Disappear: A Portrait of Radiohead“. Raamat ilmus 2024. aasta sügisel ja see koosneb tema bändikaaslastest tehtud fotodest perioodil 2003–2016.