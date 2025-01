Röstimisõhtul lavalt maha vilistatud Raivo Hein naasis oma X-i kontole. Palavate tervitustega teda vastu ei võetud

Pea Alexela kontserdimaja täismajale läinud endise rahandusministri Mart Võrklaeva avalik „röstimine“ toimus paar päeva tagasi laupäeval. Muidu paljulubavalt ja meeleolukalt alanud õhtu keskel oli investori, kopteriomaniku ja ettevõtja Raivo Heina kord lavale astuda ja Võrklaeva „röstima“ hakata. Juba algusest peale ei saanud Hein oma nalju vedama ja etteaste päädis sellega, et saalis istunud publik lihtsalt vilistas ettevõtja välja.

Oma etteaste alustuseks tegi Hein nalja selle üle, et tal on palju rohkem raha kui kohale tulnud pealtvaatajatel. „Ma võiksin kõigi teie automaksud kinni maksta,“ teatas miljonär rahvale. Nali jätkus sellega, et Hein soovitas ka laval olevatel „röstijatel“ tasuda automaksu kasvõi kolmekordselt, sest siis nad saavadki rikkaks. Saalis oli tema jutu peale haudvaikus.