KUUM KLÕPS | Kaunis ja õrn! Grete Kuld poseerib värskel fotol peaaegu paljalt

Raadio Star FMi eetrist tuntud Grete Kuld (35) avaldas eile sotsiaalmeedias endast tõelise kuuma foto. Mustvalgel pildil istub ta voodil ja on võtnud sisse tõeliselt kuuma poosi. Riided on ta seljast visanud ja oma kehakumerusi katab ta valge linaga. Tema juuksed on kaunilt lokkis. Postituse juurde Grete midagi ei kirjutanud, kuid lisas sinna poolkuu emotikoni ning mainis pildi teinud fotograafi.