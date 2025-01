„Ta kadus päris kiiresti pärast lõppu ära.“ Genka paljastas, mis pärast skandaalset rösti Raivo Heinast sai

Sky Plusi hommikuprogrammi saatejuht Alari Kivisaar tõdes, et ürituse ümber on palju kisa olnud, ning päris Genkalt skandaalseks kujunenud õhtu kohta lähemalt. Ta ütles, et võib-olla iga röstija esinemine küll ei õnnestunud, kuid laias laastus tundus õhtu raadiohäälele tore. Genka tõdes, et suurema osa ajast publik naeris, ja selgitas ürituse kulgemist lähemalt.