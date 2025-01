On, mida oodata! Liis Lemsalu juhib Muusikaauhindade otseülekannet Delfis

Armastatud laulja Liis Lemsalu on varasemalt suurejoonelisel sündmusel olnud korduvalt nii esineja, õhtujuhi, nominendi kui laureaadi rollis. Esmakordselt aga on tal ees reporteri amet ja seda otse punaselt vaibalt. Liis on väga valmis ja äärmiselt põnevil: „Eesti Muusikaauhinnad on meie artistide jaoks olulisim auhinnagala ja üks kõige erilisemaid sündmusi üldse Eesti muusikamaailmas. Olen seda alati suure põnevusega oodanud ja nüüd veel eriti, sest saan olla live ülekande intervjueerija. Saan näidata vaatajatele punase vaiba saginat ja sukelduda artistide hingeellu enne, kui saade algab! Mis saab veel ägedam olla? Nuputan juba küsimusi ja nii ootan seda suurt tähistamist!“