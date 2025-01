KLÕPS | Paar ka sotsiaalmeedias! Mart Müürisepp tegi oma suhte Instagramis ametlikuks

Paar nädalat tagasi Telliskivi Loomelinnakus Fotografiskas toimunud uue Go3 komöödiasarja „Keskea rõõmud“ esilinastusel Müürisepp lausa säras, käevangus kena brünett. Näitleja tunnistas siis Kroonikale, et naudib uut õnne: „Jah, see neiu on mu uus pruut. Oleme teineteist tundnud aasta aega.“

Mardi uus pruut on Chrisanne Prei ning ta tegutseb turunduse valdkonnas sotsiaalmeedia spetsialistina.

Nüüd on otsustanud Mart ja Chrisanne suhte ka sotsiaalmeedias avalikuks teha ja lisasid Instagrami platvormile esimese ühise foto. Postitatud pildil hoiab üleni musta riietunud Mart kaunilt kaaslannalt ümbert kinni ning vaatab kaugusesse. Mardi pruut Chrisanne aga kannab fotol kaunist vööga kleiti, mis paljastab tema rohked tätoveeringud.

Postituse pealkirjaks on paar pannud hellitavalt „Kodu“ koos valge südame emotikoniga.

Varem on Mart olnud suhtes näitleja Kaisa Seldega. Nii Kaisa kui Mart on oma suhet kommenteerides öelnud, et koos oldud aeg õpetas neile mõlemale palju.

Möödunud aastal rääkis Mart TV3 portaalile, et kätte on jõudnud aeg mõelda oma kodu ostmisele ja pere loomisele. „Tahaks osta oma kodu, pere luua, aga ütleme ausalt, et ega selle näitlejapalga eest seda väga lihtsalt ei tee,“ sõnas ta toona.

