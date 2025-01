Kahevõistluse MK-etapp Tehvandil pakub elamusi kogu perele

Fännitelgist saab suurürituse elamuste keskpunkt. Koostööpartnerite kaasabil loodud mitmekülgne programm tagab, et iga külastaja leiab endale midagi põnevat. Kohapeal asuvad pop-up poed ja toitlustuspunktid, mis pakuvad kvaliteetseid tooteid ning maitsvaid elamusi.

R-Kiosk hoolitseb selle eest, et võistluse külastajad saaksid energiat koguda eestimaiste hot dog’ide ja kuumade jookidega. R-Kioski tegevjuht Tiia Ilves sõnas, et publiku soojas hoidmiseks tehakse teepause, sest hüppetorni ja staadioni vahelisel alal hakkab liikuma R-kioski mobiilne teepunkt. „Me tahame panustada kohalikku sporti ja toetada nii tippsportlasi kui ka harrastussportlasi, sest usume, et aktiivne eluviis on terve ja tugeva ühiskonna alus,“ lisas Ilves.

Samuti on kohapeal esindatud spordivarustuse ja -riiete kaubamärgid SWIX ja Sportland, mis esitlevad oma uusimaid tooteid. Nende valikust leiab vajaliku talvevarustuse, mis hoiab külastaja soojas ka kõige külmemal päeval. Sportlandi juurest leiab ka põnevaid ning ainulaadseid meeneid, mida saab mälestuseks osta.

Maitseelamuste otsijatele on MySnack pakkumas snäkke ning Farmi kutsub nautima „Kahevõistleja kakaod“ däp toiduautos hüppemäe all. Tegu on erilise joogiga, sest on valminud koostöös kahevõistleja Kristjan Ilvesega.

Lastele on loodud ka eraldi Öuna Lasteala, kus väikesed fännid saavad lõbusalt ja aktiivselt aega veeta. Suur batuut, erinevad mänguasjad Karupoeg Puhhist ning põnevaid tegevusi korraldavad juhendajad tagavad, et pere pisemad saaksid võistlusmelust osa.

„Sündmust külastatakse kogu perega ja kuna meie tooted sobivad nii lastele kui ka täiskasvanutele, siis saame kõiki spordisündmuse külastajaid rõõmustada oma maitsvate ja naturaalsete toodetega ning loodame, et meie nimeline lasteala pakub rõõmu pere pisematele.“ sõnas Öun Drinks turundusjuht Carmen Karnö. Ta lisas, et Eestimaise joogitootjana peavad nad oluliseks toetada sündmusi ja ettevõtmisi, mis toetavad liikumist ja sportimist.