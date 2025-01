Seriaali „Õnne 13“ näitleja Maarika Mesipuu-Veebel sai kolmanda lapse

„On teatav terviku tunne, sest minu soov ja teadmine oli, et peres saab olema kolm last ja et oleme nii poegade kui tütre vanemateks,“ rääkis „Õnne 13“ näitlejanna ja sünnitoetaja Maarika Mesipuu-Veebel, kes tõi kolmekuningapäeval ilmale enda kolmanda lapse.