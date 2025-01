KLÕPS | 66-aastane Madonna näitas, milline ta ilma meigi ja filtriteta välja näeb

Madonna, kes postitab tihtipeale Instagrami just töödeldud pilte, otsustas sel nädalal jälgijatele oma meigivaba nägu näidata. 66-aastane popstaar postitas endast lähivõtte, kus päikesepaiste ta näonahka paitab.

Arvatakse, et aastate jooksul on Madonna läbinud nii mõnegi kirurgilise protseduuri, et oma väljanägemist turgutada. Popstaar ise ei ole sel teemal aga sõna võtnud.