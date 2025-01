Eesti Muusikaauhinnad 2025 võitjad selguvad juba täna õhtul.

„Eesti muusikarahvas ning kõik muusikasõbrad võivad olla uhked selle üle, et salvestatud muusika aastat kokkuvõttev Eesti Muusikaauhinnad 2025 gala on suur ja võimas vaatemäng, mille puhul ei pea häbenema võrdlust ka suurte muusikaturgude analoogidega. Rekordiline 500 inimest panustab nii lava peal kui taga, et tuua vaatajateni 4,5 tundi kvaliteetset meelelahutust nii kohapeal saalis olijatele, televaatajatele kui online publikule. Meil on tehniliselt keerukas ning väga nõudlik formaat, sest tegu on Eesti ühe suurima siseruumides toimuva samaaegse live ja telesõuga. Aasta olulisimal muusikapeol pole mitte ainult rekordarv esinejaid ja suurim produktsioonimeeskond, vaid ka selle sündmuse ajaloo pikim punane vaip, et ükski õhtukleit ja pintsak ei jääks jäädvustamata,“ võtab eesootava kokku gala projektijuht Danel Pandre.