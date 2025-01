Los Angelese põlengud panid näitlejanna tegutsema: Meryl Streep pidi pääsemiseks aeda autosuuruse augu lõikama

Jaanuari alguses pidid mitmed maailmakuulsad staarid Los Angeleses oma kodu maha jätma ja sealt põgenema, et nad möllavate maastikupõlengute ohvriks ei langeks. Evakueeruma pidi ka 75-aastane näitlejanna Meryl Streep, kelle tavapäratust pääsemisest kirjutas New Yorgi ajakirjas tema vennapoeg Abe Streep.

Abe kirjutas, et Meryl püüdis maastikupõlengute käest pääseda 8. jaanuaril ehk päev pärast seda, kui metsikud põlengud seal linna hävitama hakkasid. Asjaolude sunnil pidi ta oma aeda lõikama hiiglasliku augu, et sel viisil pääseda, vahendab New York Post.