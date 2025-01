Laura Võigemast: kui kõik hästi läheb, olen suvel laval tagasi kahe lapse emana

„Vastab tõele, et ootan last, aga ma ei taha seda üleliia kommenteerida,“ sõnab näitleja ja lavastaja Laura Võigemast, kel on praegu käed-jalad tööd täis muusikalise lavastusega „Uus tüdruk“. Proovid Ugala teatris on täies hoos ning autor-lavastajaid on kaks: Laura ja tema abikaasa Priit Võigemast.