Seitse last! Koolipapa Hendrik Agur on noore kaasaga kahe järeltulija võrra rikkam

Agur (59) kinnitab, et on leidnud uue armastuse Kohtla-Järvel ning juba viis aastat käib ühist teed Kohtla-Järve gümnaasiumi õppe- ja arendusjuhi Lilian Reinmetsaga (42). Paaril on kolmeaastane poeg ja seitsmekuune tütar.