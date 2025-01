Sisulooja Andreas Melts tänapäeval nalja tegemisest: kui ütled kellegi kohta, et ta on loll, siis see ei ole mingi julgus, vaid labane huumor

Nii mõnigi humorist on varasemalt avaldanud, et tänapäeval on raske nalja teha, kuna inimesed kipuvad kiiresti solvuma. „Minu jaoks on alati kõige olulisem kavatsus, selle tunneb tegelikult publik alati ära, et milline kavatsus koomikul või videotegijal on. Väga olulist rolli mängib ka keelekasutus. Kui lihtsalt ütled kellegi kohta, et ta on loll või veel ropumalt, siis see ei ole mingi julgus, vaid labane huumor,“ mõtiskles Melts.

Kuigi ühiskond on pidevas muutumises, saab Meltsi sõnul ka tänapäeval nalja teha. „Mõned inimesed on küsinud, miks Kreisiraadio sarnast asja enam ei ole. Ma arvan, et üks põhiline argument on seal see kanali teema. Varem see tuli ülevalt alla, mitte rahvas ei otsustanud, vaid keegi otsustas, et näitame Kreisiraadiot telekast. Aga nüüd on väga palju inimesi, kes teevad komöödiat, väikseid sketše, ja on tekkinud ka väiksed grupid: üks grupp jälgib mind, üks grupp kedagi teist või kolmandat,“ rääkis Melts ja lisas, et taoline killustumine on tekkinud sotsiaalmeedia tulekuga.