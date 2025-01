PODCAST | 159. „Tissident“ x režissöör Vivian Säde: „Ma ei unista Hollywoodist, vaid hoopis…“

Juttu tuleb populaarsest veebisarjast „Kalamaja Blues“, mille teine hooaeg jõuab vaatajateni 11.-14. veebruaril. „Kalamaja Blues“ on esimene Eesti LGBT-peategelastega noortesari, kus käsitletakse suhteteemasid nii eri- kui ka samasooliste partneritega. Uuel hooajal on fookuses seksuaaltervis, kaaslase usaldamine ja enesekindluse leidmine verivärske täiskasvanuna. Ühes osas on võimalik näha ka „Tissident“ podcasti saatejuhti Sille-Kadrit!