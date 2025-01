FOTOD | Abikaasad mustas. Beebiootel Lenna Kuurmaa säras Muusikaauhindade punasel vaibal

Abikaasa Lauriga on Lenna olnud paar seitse aastat. Kuue aasta eest otsustas Lauri Lapimaa reisil lauljatari kätt paluda ja paar aastat hiljem sõudsid nad abieluranda. Lennal on varasemast kooselust muusik Robert Vaiglaga tütred Ami (11) ja Matilda (9). Pesamuna Kusti, ühine poeg Lauriga on nelja-aastane.

„Oleme väga rõõmsad. See on megatore uudis ja väge äge. Eks oleme sellest olukorrast tulenevalt võrdlemisi indu täis. See on peamine tunne, mis meil on sees,“ sõnas Lauri Kroonikale.