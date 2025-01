VIDEO | „Küsime pärast üle.“ Muusikaauhindadelt kolm tiitlit võitnud nublu jäi meenutama, mitu auhinda tal kokku on

Muusik nublu võttis Kroonika õnnesoovid eduka õhtu järel rõõmsalt vastu ja tänas viisakalt. Seda, mitu auhinda nublul kokku on, ei tea ta isegi. „Küsime üle pärast,“ lubab ta tõe välja selgitada.

Seda, kas nublu oma suure auhinnasaagiga Vaiko Eplikule järgi jõuab, ei oska ta öelda. „Ma ei tea... Arvestades kuivõrd andekas ja loov tema on, ma ei usu,“ lausub ta.

Mille üle nublu täna õhtul kõige uhkem on? „Mul on hea meel, et siia nii palju heas tujus inimesi tuli. Sõu oli vägev!“ kiitis ta.