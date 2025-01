LÕBUS VIDEO | Florian Wahl jõudis galal ühe võidetud auhinna juba ära kaotada: „Midagi tuleb, midagi läheb!“

Florian Wahl rääkis pärast gala lõppu, et tunneb ennast väga okeilt ning asjad läksid tema jaoks ootuspäraselt. „Kaks neljast. Pole hullu!“ võttis ta oma auhinnasaagi kokku. Uhkem on ta aasta meesartisti auhinna üle, kuna alternatiiv/indiealbumi auhind on Florianil varasemast olemas.