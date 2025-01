VIDEO | Puuluubiga mitu auhinda võitnud 5MIINUSE liige Korea bändi laialiminekust: kolime kõik ära võõrasse riiki

5MIINUSE räppar Korea tunnistas pärast auhinnatseremoonia lõppu, et on väsinud. „Näe, higi tuleb, voolab alla. Isegi kaabut ei ole peas praegu, aga ikka voolab,“ sõnab ta Kroonikale. Puuluubi muusik Marko Veisson lausub, et tema tahaks seda asja veel teha.

Bänd on andnud vihjeid, et hakkab oma tegutsemist lõpetama. Mis saab 5MIINUSEST edasi? „Lahku siis, kui sul žetoonide torn on kõrge. Siis tule lauast ära,“ räägib Korea esmalt. „Kolime kõik ära võõrasse riiki, kõik liikmed. Puuluup nagunii pool ajast on Eestist väljas. Ei näe meid järgmine dekaad,“ lisab ta juurde.