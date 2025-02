ÜLEVAADE | Ida-Euroopa provintsist USA esileediks. Kas Melania Trumpi tööks on kanda disainerriideid ja olla ilus?

Tänase presidendiproua sünnipärane nimi on Melanija Knavs ja üles kasvas ta väikeses Sloveenia linnakeses Sevnicas. Jugoslaaviat juhtis küll kommunistlik partei eesotsas ainuvalitseja Josip Broz Titoga, kuid Nõukogude Liidu ees ei lömitatud ja riigis oli väikest viisi lubatud ka eraäri. Melania isa Viktor oligi selline oma aja edukas jugoslaavlane, kes kuulus kommunistlikku parteisse, aga abiellus kirikus ja sõitis juba 1960ndatel ringi Mercedesega. Knavside peres olevat olnud ka Sevnica esimene värviteleviisor. Viktori puhul on öeldud, et nii loomult kui välimuselt on ta üsna väimees Donaldi moodi mees. Praeguseks 80aastane Viktor viibis paar nädalat tagasi Donald Trumpi inauguratsioonil. 2018. aastal sai ta koos abikaasaga ka USA kodakondsuse, käib koos naisega tihti Ameerikas, aga päris koduks peab ikka Sloveeniat.