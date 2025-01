„Korduvkasuta mind ära!“ Pakendikeskus pööras Hendrik Sal-Salleri sünnipäeva mängleva kerglusega reklaamiks

„Hendrik, sünnipäeva puhul võib vast ühe pokaalikese lubada? Sellise mõnusalt sal-saleda jalaga. Aga pea meeles, et see pokaal pole ainult unustamiseks. Pigem on mõistlik seda aina uuesti ja uuesti kasutada. Õnne ja proosit!“ naljatleb Pakendikeskus oma viimases reklaampostituses, sidudes selle loominguliselt Hendrik Sal-Salleri 59. sünnipäevaga.