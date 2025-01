„Tagasihoidlik neljakohaline summa!“ Parima debüütalbumi autor Karl Killing avaldas kogumiku maksumuse

Noor muusik Karl Killing pälvis Eesti Muusikaauhindade (EMA) galal aasta debüütalbumi tiitli. Talle läks tunnustus korda, kuid võidus muusik kindel ei olnud. „Võib-olla isegi kõige haigem ongi see, et ma olin mõlema projekti fänn,“ viidates teistele nomineeritud artistidele, kelleks olid Valge Tüdruk ja Inga. Viimase albumit peab ta lausa parimaks Eestis välja tulnud albumiks.

„Ma ütlen ausalt, ma poleks arvanud, et ma sealt lauast püsti tõusen nende nominentide seast,“ tõdes Killing. Muusik kirjeldas, et debüütalbumiga läks tal kaua aega, sest ta kasvatas endale enesekindlust. „Ma arvan, et otsisin enda soundi, mis mulle meeldib ja mis ei meeldi,“ rääkis Killing, kes on juba aastaid teiste muusikute projektides kaasa löönud.