„Ma olin samal hommikul päris närvis ja kirusin end, et miks ma selle pakkumise vastu võtsin... Ma ei teadnud, mida ma tegema lähen,“ meenutab Eleryn esimesi tundeid enne võttepäeva. Seriaalis kehastab ta meditsiiniõde, kelle ülesandeks on rahustada pinges ja rahulolematut patsienti. Kuigi näitlemine polnud tema jaoks varem tuttav ala, sujus kõik lõpuks hästi. „Mugavustsoonist väljumine on mind alati sütitanud, ja „Papside“ meeskonnaga oli väga mugav ja lihtne olla samas ruumis,“ kiidab ta võttetiimi ja kaasnäitlejaid.