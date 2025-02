Kas jõuab üldse Õllesummerile? Ukraina artist Max Barskih teeb kontserttegevuses ootamatu pausi

Nimelt tahab Barskih rohkem aega loomingule keskenduda. Ta andis mõista, et pärast pea kolm aastat tagasi puhkenud Ukraina sõda on tal uue ingliskeelse muusika loomine soiku jäänud. Eelkõige plaanibki Barskih kevadel välja anda ingliskeelse albumi, ka lubas ta fännidele muid üllatusi varuda.

„Max Barskihiga on kõik korras ja tema esinemine toimub. Lepingud on ammu allkirjastatud ja toimivad,“ kinnitas Hekkonens Kroonikale. „Ilmselt mõtleb ta seda, et võta nii palju esinemisi mingil perioodil enam peale ja saab keskenduda loomingule, aga sõlmitud kokkulepped ikka kehtivad,“ selgitas ta.