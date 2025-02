„Mul on jumala suva – mina spikerdasin terve gümnaasiumi ja ülikooli kasutades AI-d.“ Kas tehisintellekti abil loodud muusika peaks konkureerima auhindadele?

Florian Wahl pälvis Eesti Muusikaauhindadel (EMA) aasta meesartisti ja aasta alternatiivalbumi auhinnad muusikaga, mille ta on tehisintellekti abil loonud. Kroonika uuris kodumaistelt muusikutelt enne gala algust, kui veel võitjad välja kuulutatud ei olnud, et milliseid mõtteid AI loodud muusika neis tekitab.

„Kui see nii lihtne oleks, et sa ütled AI-le, et tee mulle hitt, mis võidab EMA ja siis ta teeb – siis meil oleks neid palju rohkem. Ilmselgelt on siin autoril Florianil väga suur panus,“ arvas Puuluubi muusik Marko Veisson. „Ma ei näe sellest praegu mingit probleemi. Oleks kummaline, kui lugu, mis kõiki kummitab, ei kvalifitseeruks.“