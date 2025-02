„Rahulikku minekut!“ Lähedased, sõbrad ja kolleegid mälestavad varalahkunud Kärt Tomingast

Teleajakirjanik Elo Mõttus-Lepik kirjeldas Facebookis, kuidas Kärt Tomingas muutis tema elu ühe üliolulise hetke, abiellumise järve kaldal, oma imelise lauluhääle ja kohalolekuga veelgi täiuslikumaks. „Rahutunne oli see, mida hästi valdasid ja ka teistes luua oskasid. Aitäh, et olemas olid,“ seisis Mõttus-Lepiku postituses.

Ettevõtja Karoli Hindriks postitas Facebooki meenutuse sellest ajast, kui tema ja Tomingase teed esimest korda lavavõitluskursustel ristusid. „Kärt oli naine, kelles oli nii uskumatult palju väge. Ta oli parimas mõttes veidi hullumeelne, kelle juures oli tunne, et universum ja elu voolavad tema kehas ja energias vere asemel. Kärdi oskus olla hetkes ja lihtsalt elada oli imeline,“ seisis Hindriksi avalikus postituses.

Salme teater mälestas lahkunud lauljat ja näitlejat Facebooki postitusega, kuhu olid lisatud fotod Tomingasest koos näitejuht Aime Lutsari ja lavapartner Leo Vegesega. „Salme Teater mälestab imelist lauljat ja näitlejat - taevastele lavadele on lahkunud Kärt Tomingas, kelle lavatee algas just toonases Tombi Rahvateatris, millest praeguseks on saanud Salme Teater ja Teoteater. Kaastunne lähedastele!“