„Olen nii-nii õnnelik!“ Seriaalis „Villa“ tuntust kogunud Annabel avalikustas peagi sündiva lapse soo

„Nii naljakas, et väga paljud teist arvasid, et ootan poega. Enne rasestumist polnud mul absoluutselt vahet, peaasi, et oleks terve laps! Aga kui sain rasedusest teada siis väga varakult juba lihtsalt ei suutnudki ette kujutada, et võiks poiss mu kõhus kasvada. Kõik ettekujutlused tulevikust kujutasid selgelt pisikest tüdrukut. Olen nii-nii õnnelik, et juba varsti saan oma väikest printsessi hoida ja kallistada,“ avalikustas peagi emaks saav Annabel Männamaa oma Instagramis, et perre on lisandumas tüdrukutirts.